Am Donnerstag gegen 17 Uhr fuhr eine 39-jährige Autofahrerin die B 26 von Lohr in Fahrtrichtung Gemünden. An der Einfahrt zum Kreisel an der Möbel-Berta musste ein Sattelzug vor ihr verkehrsbedingt anhalten. Die Autofahrerin erkannte dies nach Polizeiangaben zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Der Lkw-Fahrer hat dies offenbar gar nicht bemerkt, schreibt die Polizei. Er fuhr weiter und bog Richtung Langenprozelten ab. Ob am Lkw ein Schaden entstanden ist, konnte nicht geklärt werden. Der Audi der 39-Jährigen wurde erheblich beschädigt, es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Zeugen bzw. der Lkw-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei Gemünden, Tel.: 09351/974 10, zu melden. pol