Weil er auf schneebedeckter Fahrbahn zu flott unterwegs war, kam am Dienstagvormittag ein BMW-Fahrer ins Schleudern und prallte auf der A 73 gegen einen Audi. Der 58-Jährige darin wurde bei der Kollsion leicht verletzt. Der Sachschaden summiert sich auf rund 10 000 Euro.

Autofahrerin erfasst Fußgängerin

Beim Linksabbiegen von der Markusbrücke auf die Untere Sandstraße übersah am Dienstagabend eine Autofahrerin eine Fußgängerin, die dort die Fahrbahn überqueren wollte. Beim Aufprall wurde die 55-Jährige Frau verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Frau bei Unfall

leicht verletzt

Am Dienstagmorgen ereignete sich an der Kreuzung Geisfelder Straße/Berliner Ring ein Auffahrunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Grund war, dass ein 18-jähriger Fahranfänger aufgrund der Schneeglätte auf einen VW Golf rutschte. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Wohnanwesen mit Graffiti beschmiert

Zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, wurde die Hauswand eines Wohnanwesens in der Josephstraße mit schwarzer Farbe bemalt. Der unbekannte Künstler hinterließ den Schriftzug "ASR" und richtete Sachschaden von etwa 150 Euro an. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol