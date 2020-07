Auf Freizeit mit dem Kreisjugendring

Der Kreisjugendring Coburg (KJR) bietet auch dieses Jahr wieder Ferienfreizeiten für Kinder an. So gibt es vom 3. bis 7. August für Kinder von sechs bis zehn Jahren "Spielen und Experimentieren in der Natur"; vom 10. bis 14. August wird diese Freizeit für Kinder von zehn bis 14 Jahren mit Übernachtungen angeboten; Erlebnisfreizeiten gibt es vom 17. bis 21. August für Kinder von zehn bis 14 Jahren und vom 24. bis 28. August für Mädchen von zehn bis 14 Jahren. In den Herbstferien geht das Angebot weiter. Denn dann unternimmt der KJR eine Studienreise nach Kopenhagen. Die Teilnehmer dieser Fahrt dürfen zwischen 14 und 16 Jahren alt sein. Anmeldungen werden telefonisch unter 09563/1420 oder per E-Mail an info@kjr-coburg.de entgegengenommen. red