Bei der Kundgebung der sogenannten "Querdenker" am vergangenen Sonntag in Erlangen ist ein Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Erlangen aufgetreten. Dazu nehmen die Vertreter des Kreisvorstands in einer Pressemitteilung Stellung.

Colin Meyer sei zwar ehrenamtlicher Geschäftsführer der GEW Erlangen, seine Rede auf der Kundgebung sei aber weder im Kreisvorstand noch mit einzelnen Mitgliedern abgesprochen gewesen noch hätte es eine Zustimmung zu diesem Auftritt gegeben. Vielmehr habe sich die GEW schon frühzeitig von dieser Bewegung distanziert, so Vorstandsmitglied Anton Salzbrunn.

Nach rechts offen

Die GEW Erlangen sei sich mit dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften einig, dass die Bewegung "Querdenken" nach Ansicht des GEW-Vorstands "nach rechts offen" sei. Bei nicht wenigen Initiatoren seien entsprechende Verbindungen zu rechten Organisationen bekannt. Die Aussagen führender Vertreter dieser Bewegung widersprächen den gewerkschaftlichen Zielen.

Deswegen hatte der DGB, dessen Mitglied die GEW ist, zu einer Gegenkundgebung aufgerufen. Auch wenn es berechtigte Kritik an einigen Maßnahmen in der Corona-Pandemie und deren Folgen für die Beschäftigten gebe, rechtfertige dies nicht, die Lage insgesamt zu verharmlosen. red