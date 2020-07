Auf die Leseratten warten in den Sommerferien tolle Preise

Der Sommerferien-Leseclub im Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) Haßfurt startet am Montag. Das Biz bietet wie die 187 öffentlichen Bibliotheken in Bayern wieder spannendes Lesefutter und tolle Preise, informiert Bernadette Schramm.

Kinder und Jugendliche, die sich beim kostenlosen Sommerferien-Leseclub anmelden, können exklusiv Bücher ausleihen, die speziell für die Club-Mitglieder angeschafft wurden. Nach dem Lesen wird eine Bewertungskarte ausgefüllt, die als Los dient. Mit etwas Glück kann man so einen der Preise gewinnen. Wer mindestens drei Bücher liest, wird mit einer Urkunde ausgezeichnet. Außerdem gibt es in diesem Jahr einen zweitägigen Familien-Ausflug in den Freizeitpark "Legoland" in Günzburg zu gewinnen, inklusive Anfahrt mit der Bahn und Übernachtung im Camping-Fass. Dieser Kreativpreis wird bayernweit unter den schönsten Bildern, die die Leser zu ihrem Buch gemalt haben, den schönsten Entwürfen von alternativen Titelbildern und den tollsten Buchbesprechungen verlost. Auf ein Abschlussfest muss in diesem Jahr verzichtet werden aber es wird dennoch eine Verlosung mit Benachrichtigung der Gewinner geben. Alle Kinder und Jugendlichen der 1. bis 8. Klasse können sich ab sofort im Biz anmelden. Der Sommerferien-Leseclub kann in diesem Jahr ausschließlich im BIZ am Marktplatz stattfinden. Im vergangenen Jahr haben in Bayern 15 440 Jugendliche in den Sommerferien fast 122 000 Bücher gelesen. Weitere Infos: www.sommerferien-leseclub.de sowie im Biz, Telefon 09521/951960. red