Unter dem Titel "Christian Erlang - Hugenottenstadt Erlangen" können sich die Teilnehmer einer Stadtführung am Samstag, 12. September, auf die Spuren der französischen Glaubensflüchtlinge begeben, die 1686 nach Erlangen kamen.

Ein vorheriger Ticketerwerb ist entweder direkt in der Tourist-Information Erlangen, Goe-thestraße 21a, oder per Versand über ein Onlinebuchungsformular www.erlangen.info zwingend erforderlich. Pro Führung ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen beschränkt. Generell herrscht keine Maskenpflicht, doch müssen die Teilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen, da bei manchen Führungen Stationen innerhalb eines Gebäudes gemacht werden oder die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Eingang der Hugenottenkirche. red