Schneckenlohe — Wer kennt sich aus unserer Gegend im Drei-Landkreis-Eck schon so richtig aus? Vor einigen Jahren stand ein Schild mit dem Hinweis, dass hier die Landkreise Lichtenfels, Kronach und Coburg zusammentreffen nahe Mannsgereuths am Brandgraben in den Steinachauen.

Ganz in der Nähe ist auch die Gubel, ein Berg - der Mödlitzer, vielleicht auch der Leutendorfer Hausberg - mit einer Höhe von 410 Metern. Im Zusammenhang mit der Gubel gibt es einige Geschichten. So berichtet die Sage, dass dort die Schladzla, wie die Querkele auf dem Staffelberg, zu Hause waren. Zwergenähnliche Lebewesen, die in kleinen Höhlen, den Schladzlalöchern, die auch heute noch zu sehen sind, hausten.

Diebe und Räuber

Über die Schladzla gibt es verschiedene Sagen. Da werden die kleinen Wichtel als Diebe und Räuber dargestellt, aber manchmal auch als gute Zwerge, wie von Emil Engel berichtet, der in Mundart schrieb: "Die Schlazla wohn kleena Mannla und hamm auf de Gubl in Schlaazleslöchena gewaat und sen unterirdisch bis an kraaze Barch wu a sölcha Loche senn. A Paala hamm bein Hanshenneschna H.Nr.2 eh sa aufgschtanna wohn im Schtool gearbet und hamm see zerissna Kittl a kout. Dou hammena die Hanschesleut neua Kittel hie kengt. Well sa die Kittl gsahn hamm, hamm sa gegrinna und senn nümme kumma, und hamm gsocht: Jezt hamm me unnen Laa, jetzt müss me defaa."

Übersetzt: "Die Schlazla waren kleine Männlein und haben auf der Gubel in den Schlazleslöchern gewohnt und sind unterirdisch bis an den Marktgraitzer Berg, wo auch solche Löcher sind. Ein Pärchen hat beim Hanshenneschna Hs.Nr.2, bevor sie aufstanden waren, im Stall gearbeitet und sie hatten zerrissene Kittel angehabt. Da haben ihnen die Hanschesleut neue Kittel hingehängt. Als sie die Kittel gesehen haben, haben sie geweint und sind nicht mehr gekommen und haben gesagt: Jetzt haben wir unseren Lohn, jetzt müssen wir davon."

In einer anderen Sage werden die Schladzla als Diebe und Räuber hingestellt. In stockdunkler Nacht, die Schladzla scheuten Licht, machten sie sich auf den Weg.

Am nächsten Tag fehlten in Mödlitz ein Schaf, in Leutendorf ein Ferkel, in Neuses am Brand ein paar Hühner, in Horb verschwanden ein Hahn, in Schneckenlohe ein Häschen und in Hof drei junge Enten, in Trübenbach ein Jungstier.

Die Bauern stellten Nachtwachen auf, aber bald ging das Stehlen wieder los. Deutlich sah man in den Äckern auf Pfaden Fußspuren, wo die Schladzla liefen. Die Jäger der Herren von Redwitz durchstreiften die Wälder, fanden aber keine Räuber, und so mussten es die Schladzla gewesen sein. Eines Morgens war ein neugeborenes Kind aus der Wiege im Schulzenhaus von Neuensorg verschwunden. Der Schulz trommelte das ganze Dorf zusammen, und nach langem Suchen fand man einen Pfad, der vom Schulzenhaus hinüber zur Schladzleshöhle auf der Gubel führte.

Nun war es sicher, die frechen Kindesräuber konnten nur die Schladzla gewesen sein.

Höhlen wurden ausgeräuchert

Am nächsten Morgen umstellten die Bauern aus der gesamten Umgegend die Höhlen, die Jungen stellten dürre Reisig vor den Höhleneingängen auf und bald loderten Flammen auf, die Schladzla sollten ausgeräuchert werden. Die Bauern steckten die glühenden Kohlen in die Eingänge und die Jungen schleppten Steine herbei und verstopften die Höhlen.

In derselben Nacht hörte man im Berg ein Rumoren, ein Stöhnen und Gejammer. Am nächsten Morgen waren alle Steine vor dem Eingängen der Schlazdlalöcher weggeräumt. Ein Pfad führte hinunter ins Steinachtal. Seit dieser Zeit hatten die Bauern ihre Ruhe von den Schladzla.