Auf der A 9 wird derzeit offenporiger Lärmschutzbelag eingebaut

Die Autobahndirektion Nordbayern erneuert auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Lauf/Hersbruck und Schnaittach in Fahrtrichtung Bayreuth bis Freitag, 21. August, die Fahrbahndecke. Die Anschlussstelle Lauf/Hersbruck ist in diesem Zeitraum in Richtung Bayreuth gesperrt.

Während der Bauzeit wird der gesamte Verkehr über die Richtungsfahrbahn Nürnberg geführt. In Richtung Nürnberg stehen dem Verkehr bis zur Anschlussstelle Lauf/Hersbruck zwei Fahrstreifen zur Verfügung und im weiteren Verlauf dann drei. In Fahrtrichtung Bayreuth stehen zwei Spuren zur Verfügung. Nach Abschluss der Deckenbaumaßnahme - voraussichtlich am Freitag - steht dem Verkehr ein dritter Fahrstreifen zur Verfügung. Ab Freitag werden dann Sanierungsarbeiten an einer Autobahnüberführung im Bereich der Anschlussstelle Lauf/Hersbruck durchgeführt. Diese dauern voraussichtlich bis Ende August an.

Die Bauarbeiten werden unter Ausnutzung der Tageshelligkeit sowie auch teilweise nachts durchgeführt. Im Zuge der Bauarbeiten muss auch die Aus- und Einfahrtsrampe der Anschlussstelle Lauf/Hersbruck in Fahrtrichtung Bayreuth bis Donnerstag um circa 21 Uhr gesperrt werden.

Beim Ausbau der A 9 zwischen der Anschlussstelle Schnaittach und dem Autobahnkreuz Nürnberg wurde in beiden Fahrtrichtungen ein spezieller offenporiger Lärmschutzbelag eingebaut. In den letzten Jahren wurde dieser Belag bereits größtenteils erneuert. Die jetzige Maßnahme stellt den Abschluss in diesem Abschnitt dar. Die Kosten betragen rund eine Millionen Euro. Es werden rund 15 000 Quadratmeter Asphalt abgefräst und circa 5000 Tonnen Asphaltmischgut eingebaut. Zusätzlich wird ein Brückenbauwerk aufgrund eines Unfallschadens saniert. red