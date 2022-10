Die Bürgerinnen und Bürger in der Rhön sind aufgerufen, beim Sammeln von Nüssen in der bayerischen Rhön auf Spuren der Haselmaus zu achten und diese zu melden.

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) verbringt fast ihr ganzes Leben in Heckenstrukturen. Durch Verlust dieser Strukturen ist der Lebensraum der Haselmaus jedoch in ganz Deutschland bedroht. Da man die Haselmaus nur selten zu Gesicht bekommt, ist ihr Bestand nicht leicht zu erfassen und in Bayern gibt es große Wissenslücken über ihr Vorkommen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Biosphärenreservat Rhön.

In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön hat der Student Jonathan Tosberg ein Projekt zur Erfassung der Haselmaus gestartet. Alle können das Forschungsprojekt unterstützen: Einfach beim Spaziergang am Waldrand und an Hecken Ausschau nach angeknabberten Haselnüssen halten, aufsammeln und auf Fraßspuren kontrollieren. Vor allem im Herbst fressen Haselmäuse bevorzugt Haselnüsse mit ihren fetthaltigen Kernen, um sich auf den Winterschlaf vorzubereiten.

Dabei hinterlassen sie eine typische Fraßspur an der Nuss, die sich eindeutig von andern Tieren unterscheiden lässt: Ist das Loch in der Haselnuss sauber und fast kreisrund und verlaufen parallel oder leicht schräg zur Lochkante Zahnspuren, war es mit großer Sicherheit die Haselmaus.

Gibt es die Vermutung einer Haselmaus-Fraßspur, können die Funde zusammen mit dem Standort des Fundorts bis zum 30. November über folgenden Link gemeldet werden: NABU-naturgucker.de/app/nussjagd. Alternativ können die Meldungen auch per Mail unter artmeldungen@reg-ufr.bayern.de oder unter Tel. 0931/380 1673 eingereicht werden. Die Sammlerinnen und Sammler werden gebeten, die Nüsse mit Informationen zum Fundort an die Bayerische Verwaltung des Unesco-Biosphärenreservats Rhön zu schicken: Oberwaldbehrunger Straße 4, 97656 Oberelsbach. Alle Infos und die Bestimmungshilfe gibt es hier:

biosphaerenreservat-rhoen.de/haselmaus-gesucht red