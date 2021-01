Das "Kinderhaus Sternstunden" der Geschwister-Gummi-Stiftung bedankt sich bei der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern aus München (AKDB) für eine Spende in Höhe von 4230 Euro. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AKDB spendeten den "Restcent" ihres Gehaltes für einen guten Zweck. Das summierte sich auf die stolze Summe von 4230 Euro, die nun dem "Kinderhaus Sternstunden" der Geschwister-Gummi-Stiftung zugute kommt. Übergeben wurde die Spende von Markus Förster und Rainer Zaus von der AKDB an Regina Herath von der Geschwister-Gummi-Stiftung.

"Wir freuen uns sehr, dass wir damit das ,Kinderhaus Sternstunden' unterstützen können. Mit der Devise ,Abrunden, bitte' haben zahlreiche AKDB-Mitarbeitende ein Jahr lang freiwillig auf die Centbeträge ihres Monatsgehalts verzichtet", so Markus Förster von der AKDB.

"Mit dieser "Restcent"-Aktion wird der Nachkommawert des monatlichen Nettogehalts automatisch für einen guten Zweck gespendet, das findet inzwischen immer mehr Anklang. So wird aus kleinen Beträgen eine große Hilfe", ergänzte Rainer Zaus.

"Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeitenden der AKDB, die hier mitgemacht haben", freute sich Regina Herath von der Geschwister-Gummi-Stiftung. "Die gute Entwicklung der Kinder steht für uns an oberster Stelle."

Das "Kinderhaus Sternstunden" in Kulmbach ist eine traumapädagogische Kinderwohngruppe für kleine Kinder ab zwei Jahren. Sie ist die einzige dieser Art in ganz Bayern. In der Einrichtung leben derzeit 14 Kinder mit schwersten traumatischen Erlebnissen. red