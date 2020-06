Kreis Bamberg — "Auf den Bergen reiten Feuer/Werfen sich wie Ungeheuer/In die Nachtluft, in den Raum", mit diesen Worten leitete der Dichter und Maler Max Dauthendey, 1867 in Würzburg geboren und 1918 auf Java gestorben, sein Gedicht "Johannisfeuer" ein, das über einen Brauch erzählt, der heute noch lebendig ist, aber auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Denn wenn die Sonne ihren Scheitelpunkt erreicht hatte und die Tageslänge wieder langsam abnahm, wurde früher am 24. Juni das Fest des heiligen Johannes des Täufers gefeiert. Der nach dem Lukasevangelium angenommene Geburtstag des Heiligen, als Vorläufer Jesu und ein halbes Jahr vor ihm geboren, galt als Pendant zu Jesu Geburtstag.

Da die Kirche im 4. Jahrhundert Christi Geburt auf den 25. Dezember festgelegt hatte, wurde der Johannistag auf den 24. Juni terminiert und rückte damit näher an den Termin der Sommersonnenwende am 21. Juni. Die Vorverlegung diente nicht nur der Aufsaugung des heidnischen Brauchs, sondern auch der Handhabe des Zitats im Johannesevangelium (3, 30): "Er muss wachsen, ich aber muss abneh-men." Am Ende der ab dem Johannestermin dunkler werdenden Tage stand das Licht Christi.

Johannisfeuer kein Notfeuer

Bereits ab dem 17. Jahrhundert beschäftigten sich mehrere Abhandlungen mit diesem Brauch, den sie - wie etwa der Theologe Johann Caspar Zeumer 1699 - im Ursprung teils als Notfeuer, teils als christlich interpretierten. Beim zu dieser Zeit bereits behördlich verbotenen Notfeuer wurde bei Ausbruch einer Seuche das Vieh dreimal durchs Feuer getrieben, danach wurden verkohlte Holzstücke in die Ställe gelegt, um künftig vor Viehseuchen zu schützen. Schon Zeumer meldete Zweifel an einer Verbindung von Not- und Johannisfeuer an, "weil das Nothfeuer auf jeden Tag und Jahrszeit angestecket", eben wenn eine Seuche ausgebrochen war und das "Johannis-Feuer aber auff einen gewissen Tag muß gezogen" werden.

Gleichwohl stand im ländlichen Raum bei der Ausübung von Bräuchen an Johanni über Jahrhunderte der Schutz vor Missernten und Krankheiten im Vordergrund. Älteste Zeugnisse für Johannisfeuer reichen ins 12. Jahrhundert zurück. 1401/02 scheint ein Sonnwendfeuer in Münchner Stadtkammerrechnungen auf. Im 15. Jahrhundert umtanzten Kaiser, ebenso wie Ritter, Knechte und vornehme Frauen, die Johannisfeuer.

Den ursprünglich vor allem in Städten geübten Brauch erwähnt 1534 Sebastian Franck in seinem "Weltbuch". Ratsrechnungen in dieser Zeit sprechen von Umritten um das Feuer und einem Aufwand an Essen und Trinken. So erhielten die Pfründner des Bamberger Elisabethen-Spitals 1647 am Johannitag für einen Viertel Gulden "Weichseln, Omerellen und Kiffernweysen (Federweiser aus Kiefernspitzen).

1653 ritten Bürgermeister, zwei Domkapitularherren und der Hofoberkämmerer von Bamberg zum Johannisfeuer. Die Feiern schloss jeweils ein Essen auf dem Rathaus ab, wobei die Wächter an den Feuern zechfrei blieben, Wein, Brot und Konfekt gereicht und jedes Mal zwei Gläser auf das Wohl der Gäste durch den höchsten Repräsentanten zerbrochen wurden. Vier Jahre später beteiligte sich am Ritt am Samstag nach Johanni (30. Juni) neben Bürgermeister, den Räten und Domkapitelherren auch der Bamberger Fürstbischof. Die Terminverschiebung hing vermutlich mit der Rücksicht auf die wieder auf ihren alten Termin festgesetzte Johanniskirchweih auf dem Stephansberg zusammen. Für städtischen Brauch im Bistum sprechen verschiedene Einschränkungen wie etwa die vom 23. Juni 1716: "Soll nur in weiten Gassen geschürt werden".

Verbote werden ignoriert

Es gab auch generelle Verbote (1693, 1703, 1706, 1780), die allerdings nicht eingehalten wurden. Noch 1806 beklagte Alexander Schmötzer, Mitbearbeiter von "Bambergs Geschichte", "das Springen über das Feuer am Johannisfeste, das an manchen Orten durch Nothfeuer angezündet werden müßte". Zur Zeit der Aufklärung wiederholt verboten, kamen die Feuerbräuche im romantischen 19. Jahrhundert vor allem auf dem Lande verstärkt auf. Insbesondere in katholischen Orten hielt sich der Brauch, auch der des Holzeinsammelns mit überlieferten Heischeversen als "Kan-" oder "Hansfeuer".

In Bamberg galt die Aufforderung, so nach dem bayerischen Sagensammler Friedrich Panzer 1848, der es dialektmäßig etwas der bayerischen Mundart anglich: "Lustig Buben am heutigen Tag!/Heunt is der Johannistag/Wölle mer Frühling-Sommer singa/Uebern Ghannesfeuer springa." Nicht mehr existent war da schon der Brauch, dass ein geschmückter "Khannesbaum" vorangetragen wurde, wie dies noch 1848 Friedrich Panzer für Hallstadt berichten konnte. In der Folge übernahmen vorwiegend national gesinnte Kreise die Sonnwendfeuer. Um 1900 sind Johannisfeuer vor allem durch die sogenannte Heimatbewegung veranlasst, die auf die Stärkung nationaler Identität abzielte. Vor allem nach 1933 kam es zu einer raschen und weiträumigen Verbreitung, nachdem Staat und Partei die Einführung der Sonnwendfeuer am Johannistag mit Nachdruck betrieben. Am 7. Juni 1933 wurden "Sonnwendfeuer" durch das Reichsinnenministerium verordnet.

Das am Ende der Freiheitskriege 1814 von Christian Nonne gedichtete Lied "Flamme empor" wurde als germanophiles Sonnwendfeuer mit Feuersprüchen in Orten eingeführt, in denen der Brauch längst erloschen war. Der Tag der Sonnenwende wurde zum "Tag der Jugend" erklärt und war fester Bestandteil des sogenannten "Nationalsozialistischen Feierjahrs".

Mit dem Ende des Nationalsozialismus verschwanden die Johannisfeuer. Einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg griffen Jugendverbände, Bürgervereine, auch Geistliche beider Konfessionen die alte Tradition auf. Seit der Gemeindegebietsreform erhalten die Feuerreden oft eine kommunalpolitische Komponente. Der Brauch soll das dörfliche Bewusstsein eingemeindeter Orte stärken und der neugeschaffenen Zentralität von Großgemeinden dienen.