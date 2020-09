Auf dem Holzweg

Woss ich nuch souch wollt, ... ... ess iss ja schöj, dess me auf Kroonich a "Draiv-Inn” gricht hoamm, wosses ja meisdns bloußne in grössra Schtädt gibbd. Alledings griggsda dodd khanna Bommes unn Hammburche, sonden du khoosd dich auf Corroona dässd louß - unn defähst denouch zegoah es Ägejbnis. Woss ja nije su sälbveschdändlich iss, wie me aus di Gschicht midd di 900 bossidiev Gedässdn Ende-Augusd wass, die wuu vill ze loang drauf wadd musstn. Dou woah me ganz schöj aufn Huolzwejch, wall me zeöäscht di Dässds füe di Uelaubs-Hammfoahre eigfüet hodd unn hindehää doann hoammsa gemärgt, dess me su vill inn su kozze Zeid üübehabbs nije schaffn dudd. Dou iss aa di Minisdera in Maläsdn khumma unn su wää ball di Humml drüübe gfluong ...

Abroboss "Corroona", Bayenn schafft Maskn-Vooroat oan, hou ich inn Äff-Dej gelejsn. Etze öäscht! Dou woahn fei di Veandwoddlichn ganz schöj aufn Huolzwejch midd ihre Schlamberei! Gsetzlich iss me ja scho in nommoahla Zeidn zenn Bevooroatn vepflicht, oabe bei di öäscht Wälln senn sa zegoah in di Kroanknhäuse knabb woahn! Nojaa, wie hodd amoll a gscheide Kuopf gewisst, "Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen!" ...

Aufn Huolzwejch woah aa a Oachtzajähriche be aane Kondroll in Houßlich, walle gedoacht hodd, ä könnet seina Schlächdichkeitn vedeck, indejme voo di Bollizei ausreißt. Wosse nije bedoacht hodd, iss dess sei oogerauchte Dschojnd nuch aufn Beifoahresitz gelejng hodd unn denejbe sei Geldbeudl, di Audodüe woah offm unn di freundlichn Hälfe hoamm baudschdich aa gleich "Zugriff" genumma ...

In Cobburche Schdounwej - ümme widde a guuda Adräss füe Schloahchzeiln - hoammsa ann veletztn Mooh gfunna. Widde amoll iss a Ehje nei di Brüch ganga unn die zwaa anfoangs di Vezzich woahn halde aufn Huolzwejch, dessa ihra Meinungsveschiednheidn midd Gewald löjs wolltn. Dess khonnd nije guud gie unn zeletzt hodd di Fraa en Mooh middn Scheidteufela (kleines Küchenmesser) nein Oahsch gschdochn. Nije weide gfählich, oabe seh unoangenejm. Ää khoo sich nije setz unn sie gricht a Oozeich wejche gfähliche Körbeveledzung. Velleichd sölletn sa ijen Schdreit es nächsta Moll auf ann annen Wejch ausdrouch ... - Fei nex fe unguut! Bis Samsdich, eue Schosch!