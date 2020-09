Schüsse fielen am Donnerstag auf der Maintalautobahn im Landkreis Haßberge. Über den Vorfall informierte am gestrigen Freitag die Verkehrspolizei in Schweinfurt/ Werneck. Nach ihren Angaben wurde offensichtlich niemand verletzt. Der Schütze wird jetzt von der Polizei gesucht.

Was ist geschehen? Am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr befuhr ein Opel Vectra die A 70 von Schweinfurt in Richtung Bamberg. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Haßfurt/ Theres fiel dem Opel-Fahrer eine schwarze Audi-Limousine vom Typ A4 oder A6 auf der Überholspur auf, an der der Unterbodenschutz des Wagens auf der Straße schliff und an dem die Abdeckung des rechten vorderen Radkastens den Reifen berührte.

Keine Einschüsse entdeckt

Der Opel-Fahrer wollte den Audi-Fahrer auf die Fahrzeugdefekte aufmerksam machen und fuhr deshalb auf der rechten Fahrspur neben den Audi. Da der Fahrer des Audi nicht reagierte, ließ sich der Opel-Fahrer zurückfallen und versuchte, den Audi links zu überholen. Als er mit seinem Opel fast auf der Höhe des Audi fuhr, streckte der Audi-Fahrer seinen linken Arm aus dem Fenster und schoss zweimal mit einer Handfeuerwaffe in Richtung des Opel-Lenkers. Bei der späteren Überprüfung des Opel wurden keine Einschüsse festgestellt.

Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer des Opel verständigte sofort die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg, die eine Fahndung nach dem Audi auslöste. Sie blieb ergebnislos.

Da der Opel-Fahrer in seiner Vernehmung angab, dass sich während des Vorfalls weitere Fahrzeuge hinter dem Vectra und dem Audi befanden, bittet die sachbearbeitende Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck (Telefon 09722/94440) mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden und Hinweise auf den Audi-Fahrer und sein Fahrzeug zu geben. Von dem Audi ist bekannt, dass es ein amtliches Kennzeichen aus Erlangen hat. Die weitere Kombination des Kennzeichens ist unbekannt. ks