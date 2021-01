"Wir haben alles versucht, um die Spielzeit 2020/2021 zu retten. Aber nun kapitulieren wir vor dem Virus." Nachdem die Mitglieder des Kronacher Kreiskulturrings informiert wurden, teilt Kreiskulturreferentin Gisela Lang mit, dass die mit Entgegenkommen der Tourneeunternehmen von Oktober in den Zeitraum Februar bis Mai verschobene zweite Spielzeitvariante nicht durchgeführt werden kann.

"Existenzen werden zerstört"

"Das ist mehr als traurig, nicht nur für unser Publikum und das Kreiskulturring-Team, sondern auch für die betroffenen Gastspielbetriebe mit allen anhängenden Gewerben und ganz besonders für die Künstler, zu denen im Laufe meiner Tätigkeit für den Landkreis viele Freundschaften entstanden sind. Nun mitzubekommen, wie Existenzen zerstört werden, hoch qualifizierte Kunstschaffende in völlig unpassenden Broterwerb wechseln und Kulturinstitutionen in die Insolvenz gehen, geht an die Substanz. Die Kulturszene wird wahrscheinlich am längsten brauchen, um die Pandemiefolgen zu bewältigen. Professionelle Kunst ist wie Hochleistungssport, und Lockdowns lähmen und zerstören Kontinuität und machen einsam, auch wenn es einigen Tapferen gelingt, die Zwangspause kreativ zu nutzen. Doch auch das hat seine Grenzen."

Aber Sicherheit geht vor. So sah es auch die Programmkommission für die kulturellen Veranstaltungen im Landkreis, die im vergangenen November bereits die Saison 21/22 in der Hoffnung beschlossen hat, dass ab Herbst wieder ein regulärer Kulturbetrieb möglich sein würde. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Gutscheine für die abgesagte Saison ihre Gültigkeit bis zum Ende der nächsten Saison behalten.

Wie es mit den anderen Traditionsreihen des Landkreises, dem "Kronacher Sommer" und den "Mitwitzer Schlosskonzerten", weitergehen wird, ist noch ungewiss. Das Kreiskulturreferat will zu gegebener Zeit darüber informieren. red