Entspannt ging es bei der Mitgliederversammlung von kulturbunt in Diebach zu, denn die Neuwahlen fanden bereits im vergangenen Oktober statt. Am 11. Dezember 1996, also vor gut 25 Jahren, wurde der Verein gegründet. Und kulturbunt e. V., der schon immer etwas andere Verein, aber nach wie vor quicklebendig und kreativ, blieb auch diesmal seiner ungewöhnlichen Vorgehensweise treu. Zunächst begrüßte Heide Gerlach-Hirt alle und bedankte sich beim Ehepaar Teltz, bei Karin Wengerter und Esther Faust für deren tatkräftige Unterstützung. Gleich anschließend folgte der Kassenbericht sowie der Bericht der Kassenprüferinnen, die der Schatzmeisterin eine einwandfreie Buchführung bestätigten. Soweit die vorgeschriebenen Regularien.

Statt Vor- und Rückschau jedoch plauderten die beiden Vorsitzenden Heide Gerlach-Hirt und Andrea Mohr aus dem Nähkästchen und beschrieben das jährliche Prozedere, nach dem die kulturbunten Veranstaltungen entstehen. Am Beginn steht ein Workshop mit den ersten Ideen. Die anstehenden Aufgaben werden verteilt: Künstlerinnen, Kabarettisten, gewünschte Filme anschauen und bewerten, passende Räume suchen, Verträge machen je nach Gagen- und Technikanforderungen, Lizenzen für Filme überprüfen und beantragen. Die einzelnen beschlossenen Vorhaben werden zusammengetragen, Texte geschrieben und Bilder ausgesucht und dann an die Kommunikationsdesignerin geschickt. Nun muss erst mal kräftig gekürzt werden und Korrektur gelesen, bis alles schließlich druckreif ist. Die Programme werden versandt und ausgeteilt. Vor jeder Veranstaltung gibt es weitere Treffen um Karten und Plakate zu machen; Pressemitteilungen und Newsletter werden verschickt, der Ablaufplan für die Durchführung wird festgelegt, schließlich wird das Event durchgeführt. Und ganz zum Schluss wird abgerechnet. Für den Verein steht allerdings nicht der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund, sondern dass das Publikum und die Künstlerinnen und Künstler einen anregenden, erheiternden, in jedem Fall immer bereichernden Abend haben. Zum 25-jährigen Jubiläum gab es statt Urkunden und Anstecknadeln für langjährige Vereinszugehörigkeit als Dankeschön für die Mitglieder ein Konzert mit Stefan Keil und Una Flagmeier. Die mit Herzblut vorgetragenen Interpretationen zahlreicher Songs von Neil Young erweckten vielfältige Erinnerungen. red