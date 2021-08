In den Sommerferien finden die Gymnastikstunden des Trimm-Dich-Vereins statt. Bei schönem Wetter ist Treffpunkt dienstags um 18 Uhr im Freien am Waldfriedhof, bei Regenwetter treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 18 und 19 Uhr im alten Rathaus. Der Donnerstagslauftreff startet ebenfalls am Waldfriedhof ab 19 Uhr, gelaufen wird auch bei nicht so schönem Wetter. sek