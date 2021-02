Der Christliche Caritasverein Sandberg ist nun auch im Internet vertreten. Unter www.caritasverein-sandberg.de ist der Verein mit all seinen Angeboten seit kurzem online. Aber nicht nur diverse Angebote für Menschen mit Pflegebedarf und deren Angehörige beinhaltet die Seite, sondern auch Informationen für potenzielle Investoren einer Senioreneinrichtung in Sandberg hat die Vorsitzende, Sandbergs Bürgermeisterin Sonja Reubelt, aufgelistet. "Selbstbestimmt im Alter in Sandberg wohnen. Dies ist unsere Vision und dafür suchen wir Unterstützung." Der Caritasverein und die Gemeinde Sandberg suchen einen Investor für den Bau und den Betrieb einer Senioreneinrichtung in Sandberg.

Angedacht ist eine Tagespflege mit mindestens zehn Plätzen, Räume für Begegnungen und Aktivitäten wie auch Möglichkeiten für seniorengerechte Wohnungen und betreutes Wohnen. Die Gemeinde Sandberg bietet hierfür ein Grundstück in zentraler Lage, in der Kreuzbergstraße in Sandberg, mit insgesamt etwa 3000 Quadratmetern. Auf dem Grundstück befinden sich derzeit noch drei Wohngebäude. Diese werden durch die Gemeinde Sandberg, gefördert durch das Amt für Ländliche Entwicklung, abgerissen. Darüber hinaus bietet die Gemeinde Sandberg ein Netzwerk von Vereinen und Ehrenamtlichen, die die Begegnung und Betreuung von Senioren unterstützen und die Einrichtung mit Leben und Aktivitäten füllen.

Wer angesprochen ist

Der Caritasverein spricht sowohl Investoren an, die spezialisiert auf Wohnungsbau und/oder Pflegeeinrichtung sind und sich vorstellen können eine Investition in Sandberg zu realisieren oder einen Pflegedienst, der eine Tagespflege in Sandberg betreiben möchte sowie Betreiber eines Pflegeheims, die ihr Einzugsgebiet vergrößern und einen dezentralen Standort suchen. Getreu dem Motto: "Die Pflegeeinrichtung sollte zum Menschen kommen und nicht umgekehrt". Auf der Internetseite informiert der 2016 gegründete Caritasverein außerdem über seine Ziele und bisherigen Aktivitäten. Pflegeentlastungsnachmittage für Menschen mit mindestens Pflegegrad 1 sollen als Entlastung für pflegende Angehörige eingerichtet werden.

Der erste Pflegeentlastungsnachmittag war für November vorigen Jahres geplant, konnte aber wegen der Corona-Einschränkungen nicht stattfinden. Abhängig von der Entwicklung der Pandemie soll ab April ein neuer Anlauf unternommen werden. Für die geplanten Pflegeentlastungsnachmittage im Pfarrer-Straub-Haus in Sandberg hat der Caritasverein eine Förderung in Höhe von 1000 Euro durch den Landkreis als Kleinförderprojekt erhalten. Diese Mittel sind für die räumliche Ausstattung und Beschäftigungsmaterialien des Pflegeentlastungsnachmittags gedacht.

Defibrillator angeschafft

Aus dem Regionalbudget der Kreuzbergallianz und des Amtes für ländliche Entwicklung schaffte der Verein einen Defibrillator an. Das Gerät befindet sich zentral in der Ortsmitte, direkt am Ausstellungspavillon in der Schulstraße 1 und steht den Bürgern rund um die Uhr für den Notfall zur Verfügung.

Ein weiteres wichtiges Projekt ist der Verleih von Pflegehilfsmitteln. Alle Bürger der Gemeinde Sandberg, nicht nur Mitglieder des Caritasvereins haben die Möglichkeit, sich Pflegehilfsmittel beim Verein bei Bedarf auszuleihen. "Manchmal wird ein Angehöriger kurzfristig aus dem Krankenhaus entlassen und die Familie benötigt quasi über Nacht diverse Gegenstände oder Materialien die die Pflege erleichtern." Vor einiger Zeit wurde ein Aufruf über die Presse und im Walddörfer-Bürgermagazin gestartet und um die Spende von Pflegehilfsmitteln wie Rollatoren oder Duschstühle gebeten. "Die Resonanz war wirklich groß. Aus dem ganzen Landkreis haben wir Geräte bekommen." Kurzfristig sowie unbürokratisch und kostenlos könne nun geholfen werden. Vorrätig sind unter anderem Rollatoren, Rollstühle, Krücken, ein Bettgalgen und ein Badelifter. Auch Materialien wie Windelhosen sind vorrätig. Als Lager dient ein leerer Raum im Sandberger Rathaus.

Auf der Internetseite sind Fotos zu den einzelnen Materialien vorhanden. Wer etwas für sich selbst oder Angehörige benötigt kann sich unter Tel.: 09701/ 91000 melden. Da es sich überwiegend um gebrauchte Gegenstände handelt, könne leider keine Haftung übernommen werden. Sollten jemand ein Pflegehilfsmittel spenden wollen, ist dies unter Tel.: 09701/ 910 015 bei Sabine Nasner, der Fachkraft für die Walddörfer Senioren, möglich.

Homepageerstellung war nicht schwer

Erstellt wurde die Homepage des Caritasvereins Sandberg über die Initiative Azubi-Projekte.de. Der Förderverein für regionale Entwicklung unterstützt Auszubildende in einer praxisnahen Ausbildung. Die Erstellung der Homepage sei völlig unkompliziert möglich gewesen, lobt Reubelt das für den Caritasverein kostenlose Projekt. "Junge Menschen haben die Möglichkeit, reale Projekte umzusetzen und nicht nur Schulungsaufgaben zu erfüllen." Über Telefon und Mail fand der Kontakt statt, der Verein gab die Inhalte vor und die Auszubildenden erstellten die Seite. Mehr unter: www.azubi-projekte.de.