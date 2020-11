Der neue Campus ist wahrlich international. Federica Ronchetti, die Mitarbeiterin, die heute vorgestellt wird, stammt ursprünglich aus Bozen (Italien) und ist seit Anfang Oktober in Kulmbach. Als Doktorandin der Fakultät "Food Quality and Safety" am neuen Unicampus erforscht sie die juristischen Aspekte im Bereich der personalisierten Ernährung.

"Es werden Referenzwerte für Nährstoffe gegeben, die recht allgemein gehalten sind und höchstens grob unterteilt werden", erklärt die 28-Jährige. Dabei sei es doch gut, sich die unterschiedlichen Möglichkeiten zu betrachten, wie man speziell auf einzelne Personen eingehen könnte: "Genetik, Blutwerte - all das spielt für die Ernährungsanpassung eine Rolle." Federica Ronchettis juristische Aufgabe ist es, die Problematik der Digitalisierung einer Datenerhebung mit den bestehenden EU-Gesetzen in Einklang zu bringen.

Von Wien in die Kleinstadt

Studiert hat Federica Ronchetti in Wien. Dort hat sie einen Bachelor in Ernährungswissenschaften und einen Master in Lebensmittelsicherheit erworben. "Als ich von diesem neuen Programm und der neuen Fakultät hörte, fand ich es unglaublich spannend, hier von Anfang an mitgestalten zu können - eine solche Gelegenheit bietet sich nicht oft." Da nimmt die junge Doktorandin gerne mal den Wechsel in eine Kleinstadt in Kauf, auch wenn sie sich in Kulmbach sehr wohlfühlt. "Natürlich war das eine Umstellung, aber gerade zu Corona-Zeiten unterscheidet sich das gesellschaftliche Leben von Wien ohnehin kaum von dem in Kulmbach."

Breit gefächertes Arbeitsfeld

Nach ihrer Doktorandenzeit von drei Jahren, in der sie neben ihrer Forschung auch etwas unterrichten wird, werde sie sehen, welche Richtung sie einmal einschlagen will. "In der Schule haben mir alle Fächer gefallen." Ursprünglich habe sie ein Jahr lang Kommunikationswissenschaften studiert. Dabei habe ihr jedoch das Naturwissenschaftliche gefehlt.

"Mein aktuelles Arbeitsfeld ist so breit gefächert, dass es sogar schwerfällt, sich für eine Richtung zu entscheiden", erklärt Federica Ronchetti. Aktuell sei diese Aufgabe für sie genau das Richtige.