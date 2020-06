Auch die Kronacher Klassik-Akademie fällt heuer flach

Zum ersten Mal in 17 Jahren müssen die Fans von sinfonischer Orchestermusik auf die Konzerte im Oktober verzichten. Aufgrund des Corona-Virus kann die Kronacher Klassik-Akademie nicht stattfinden.

Bis zuletzt hatte das Organisationsteam um Walter Gossel gehofft, ambitionierte Musiker aus ganz Deutschland wieder nach Kronach einladen zu können, um an drei Probenwochenenden ein anspruchsvolles sinfonisches Programm zu erarbeiten. Infolge der derzeitigen Beschränkungen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus können die Proben- und Konzerträume in der Maximilian-von-Welsch-Realschule nicht genutzt werden. Das nächste Orchesterprojekt ist für 2021 geplant.

Die Kronacher Klassik- Akademie ist ein jährlich stattfindendes Orchesterprojekt von Kronach Creativ für Schüler, Studenten und Erwachsene mit der Zielsetzung, sinfonische Literatur in Originalbesetzung zu erarbeiten und aufzuführen. In der Regel wird an drei Wochenenden im September geprobt, Abschluss ist der Konzerttag mit Aufführungen am Vormittag und am Nachmittag.

Das bunt gemischte Sinfonie-Orchester verbindet Jung und Alt, Laien und Profis, Stammbesetzung und Newcomer. Die Teilnehmer schätzen die intensive Probenarbeit genauso wie die zwanglose und muntere Atmosphäre.

Das Projektteam will im nächsten Jahr nach der erzwungenen Pause mit Elan und Kreativität weitermachen. "Wir hoffen, dass uns unsere Unterstützer, die Gasteltern und die Musikbegeisterten die Treue halten." Gossel ist optimistisch: "Wir laden Sie heute schon herzlich zu den Abschlusskonzerten am 3.Oktober 2021 ein." njm