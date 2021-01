Vom 20. Juni bis 15. August findet in den Kunstsammlungen des Max-Pechstein-Museums Zwickau die 10. Jugend-Kunst-Triennale des sächsisch-bayerischen Städtenetzes statt. Sie bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine attraktive Plattform, ihre Werke zu präsentieren und sich von einer professionellen Jury bewerten zu lassen.

In den Altersgruppen von 14 bis 18 und von 19 bis 25 Jahren werden jeweils zwei Preise in Höhe von 500 Euro vergeben. Zudem kann die Jury bis zu 20 Anerkennungspreise von je 200 Euro verteilen. Der Kunstladen Selbitz stiftet zusätzlich zwei Förderpreise und richtet eine Ausstellung im Atelier "Achtzehn" in Weidesgrün aus.

Das Städtenetz will auf diese Weise Nachwuchskünstler, die in Freizeit, Schule oder Beruf im Bereich der bildenden Kunst tätig sind, ansprechen. Jugendliche und junge Erwachsene aus Bayreuth und Umgebung können maximal zwei Arbeiten aus dem bildkünstlerischen Bereich (Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie, Collage, Objekte, Videos, DVD, CD-ROM und Textil) beim Kulturamt der Stadt Bayreuth, Wahnfriedstraße 1, 95444 Bayreuth, einreichen. Abgabetermine sind am Dienstag, 23. Februar, von 7 bis 14 Uhr, am Mittwoch, 24. Februar, von 7 bis 16 Uhr, und am Donnerstag, 25. Februar, von 7 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen unter www.bayreuth.de. Alle prämierten Arbeiten werden in Zwickau und anderen Städten der Öffentlichkeit präsentiert; in Bayreuth ist dies vom 22. September bis 24. Oktober geplant. red