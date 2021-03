Braucht Klimaschutz die Atomkraft? Um diese Frage drehte sich eine Online-Veranstaltung der Coburger Grünen zum zehnten Jahrestag von Fukushima. Am 11. März 2011 kam es im japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi nach einem Tsunami zur Reaktorkatastrophe mit einer Kernschmelze in drei der Reaktoren. Auch zehn Jahre danach ist die Situation nicht unter Kontrolle, besteht weiter Gefahr für Menschen und Umwelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen. In Deutschland gehen im kommenden Jahr die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Aber es gebe Stimmen, die sagen, dass wirksamer Klimaschutz nicht ohne Atomkraft auskommen wird. Die Coburger Grünen hatten zu dieser Frage am Montag die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Sylvia Kotting-Uhl, eingeladen. Im Vortrag von Kotting-Uhl wie auch in der anschließenden Diskussion mit dem Publikum wurde deutlich, dass Politik die Rahmenbedingungen schaffen muss, damit neue technische Lösungen entwickelt werden. Wichtig sei die Speicherung regenerativ erzeugter Energie. Fazit des Abends: Klimaschutz braucht es ganz dringend, aber ganz sicher nicht mit Atomkraft. red