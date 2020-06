Atemschutz für Schüler und Lehrer

"Immer mehr Jahrgangsstufen kehren nun, nach den Corona-Beschränkungen, in die Schulen zurück. Die Schüler brauchen deswegen einen wirksamen Schutz vor Ansteckung", betonte Ralf Fischbach, Geschäftsführer der Firma Innocept engineering. Und er ergänzt: "Mit unserer Spende an die Grundschule Schwürbitz wollten wir ein Zeichen der Unterstützung und Solidarität setzen."

Ralf Fischbach überreichte kürzlich 100 der neu entwickelten Providee-Atemmasken - zehn für Erwachsene und 90 für Kinder - im Beisein von Schulamtsdirektorin Stefanie Mayr-Leidnecker an die Konrektorin der Schwürbitzer "Grundschule an der Göritze", Alexandra Engelhardt. Die Nase-Mund-Bedeckung aus Kunststoff war unlängst vom Ingenieurbüro und von der Firma Providee gemeinsam mit drei regionalen Unternehmen innerhalb von sechs Wochen von der Idee bis zur Serienproduktion entwickelt worden. "Wir wollten eine Nase-Mund-Bedeckung anbieten, die auch für die Menschen zu tragen ist, die sie den ganzen Tag aufhaben müssen, und auch kleine Größen für Kinder", erläutert der Innocept-Geschäftsführer.

An die Anatomie angepasst

Die flexible Atemmaske besteht aus zwei miteinander verbundenen Halbschalen, in deren Zwischenraum ein individueller Filter eingelegt werden kann. Inzwischen gibt es neben der Version für Erwachsene eine kleinere, die speziell an die Anatomie von Kindern und Jugendlichen angepasst wurde, erklärte Ralf Fischbach.

Wie der Innocept-Geschäftsführer weiter informierte, habe das Entwicklungsteam bei "Providee" in Kronach-Neuses ein qualitativ hochwertiges, einfach handhabbares, nachhaltiges, wiederverwendbares Produkt mit hohem Tragekomfort herstellen wollen. In Rekordzeit sei die Atemmaske auf der Cloud-basierenden Sofware 3D-Experience entwickelt worden. Bei der Firma Hofmann in Lichtenfels sei ein Prototyp im 3D-Druckverfahren hergestellt worden, und die Firma Werkzeugbau Haidlmair habe ein hochwertiges Spritzgusswerkzeug konstruiert. Beim Serienproduzenten Formeotec sei der Fertigungsprozess geplant und aufgebaut worden. Die auf den Einsatzzweck abgestimmten thermoplastischen Elastomere habe der TPE-Compoundeur Allod-Werkstoff aus Burgbernheim geliefert. All diesen Firmen dankte die Providee-Geschäftsführerin Birgit Partheymüller für die Unterstützung.

Dankeschön sagte Schulamtsdirektorin Stefanie Mayr-Leidnecker dafür, dass die Firmen diese Masken zur Verfügung stellten: "Die Corona-Pandemie stellt uns beim Unterricht vor große Herausforderungen. Wir müssen alle Vorkehrungen treffen, um für den bestmöglichen Schutz vor einer Ansteckung mit dem gefährlichen Virus zu sorgen. Deswegen freuen wir uns sehr über die Spende dieser innovativen Masken." Diesem Dank schloss sich Konrektorin Alexandra Engelhardt an. red