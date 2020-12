Jahreswechsel in Dörfles-Esbach: Einen besonderen Weg geht die Kirchengemeinde Dörfles-Esbach, um das Jahr mit einem Gottesdienst abzuschließen und das neue zu beginnen. Unter dem Motto: "Statt Böller - Wirf deine Wünsche an den Himmel" lädt Pfarrerin Gabriele Töpfer an Silvester um 17 Uhr zu einem Atempause-Gottesdienst auf der Plattform Zoom ein. Wie schon bei der Christvesper an Heiligabend kann sich jeder zuschalten, der Musik erleben und sich Gedanken machen will über das Jahr. Musikalisch gestalten Erika Kreuzer und Sven Götz mit Gesang und Klavier den Gottesdienst. Am Neujahrstag feiert Vikarin Esther Böhnlein einen Segensgottesdienst um 17 Uhr ebenfalls auf Zoom. Den Link zum Anklicken für beide Gottesdienste und eine Anleitung finden sich unter http://www.doerfles-esbach-evangelisch.de oder wird zugeschickt (gabriele.toepfer@elkb.de). red