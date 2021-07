"Salz der Erde - lebendige Würze!" - lautet das Thema der Atempause am Sonntag, 25. Juli, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche. Die musikalische Gestaltung übernimmt Stefan Buron an der Klarinette mit Pfarrerin Gabriele Töpfer am Klavier, die auch durch den Gottesdienst führt. Wer auf diese Weise eine Atempause einlegen und musikalische "Würze" für den Alltag erhalten will, ist eingeladen. red