Der diesjährige 23. Deutsche Lungentag hat das Thema "Allergien und Asthma". Normalerweise hält das Thoraxzentrum des Bezirks in Münnerstadt eine Veranstaltung zu diesem Thema ab - allerdings macht Corona dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung. Deshalb bietet die Lungenfachklinik statt dessen eine Telefonaktion an. Wer Fragen bezüglich Asthma, Allergien oder anderen Lungenerkrankungen hat, kann mit den Experten der Klinik sprechen. Am Samstag, 3. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, können die Chefärzte und Oberärzte unter der Tel.: 09733/628 888 kostenfrei angerufen werden.

Auch bei Fragen zum Diagnose- und Behandlungsspektrum der Klinik aus den Bereichen COPD, Lungenkrebs, Lungengerüsterkrankungen, Thoraxchirurgie, Schlaf- und Beatmungsmedizin kann angerufen werden.

Asthma ist eine der großen Volkserkrankungen in Deutschland, teilt das Thoraxzentrum mit. Hierbei gibt es nicht nur das allergische Asthma, welches vor allem im Kindes- und Jugendalter erstmalig auftreten kann, sondern auch Formen von Asthma ohne Allergien, welche vor allem im Erwachsenenalter erstmalig auftreten. Ursache von Asthma ist eine chronische Atemwegsentzündung, welche zu einer Überempfindlichkeit und Verengung der Atemwege führt.

Typische Symptome sind zum Beispiel Husten, Luftnot bei Belastung, Engegefühl in der Brust und pfeifende Atemgeräusche, bei allergischem Asthma eventuell auch zugeschwollene Nase und Schwellung der Augen.

Sportliche und körperliche Aktivität ist gerade bei Asthma unerlässlich. Hierzu wird am Thoraxzentrum in nächster Zeit eine Lungensportgruppe etabliert. red