Bei bestimmten Straßenbereichen im Markt Bad Bocklet werden in den nächsten Wochen Instandsetzungsarbeiten der Asphaltdecke durchgeführt. Dabei wird keine Grunderneuerung der Straße durchgeführt, sondern Reparaturarbeiten, welche die Nutzungsdauer der Straße verlängern. Diese werden von der Firma Müller Bau GmbH aus Großenbrach umgesetzt und umfassen eine Investitionssumme von 190.000 Euro, teilt die Gemeinde mit. Bei der Reparatur wird die oberste Schicht der Straße (die Deckschicht) abgefräst und erneuert. Neben der Deckschicht werden auch die Schieberkappen für Gas- und Wasserleitungen sowie Hydranten und nach Bedarf auch die Straßenabläufe erneuert. Des Weiteren werden alle Schachtabdeckungen vollständig ausgetauscht.

Die Reparaturarbeiten werden an folgenden Straßenabschnitten durchgeführt. Dabei wird teilweise die gesamte Fahrbahnbreite erneuert: In der Schulstraße Bad Bocklet sind es die Bereiche Höhe Schulstraße 4, Kreuzung Am Hofacker, Kreuzung Waldstraße. Ab 6. September Baustelleneinrichtung und Sperrung Schulstraße, 7. bis 8.9. Fräsarbeiten (Teilsperrung), 9.9. Asphaltarbeiten (Vollsperrung). In der Frankenstraße/Am Madenbach: Betroffener Bereich ist die Einmündung Am Madenbach zur Frankenstraße und Frankenstraße 45 bis 49. Ab 9.9. Fräsarbeiten (Teilsperrung), 13. bis 16.9. Asphaltarbeiten (Vollsperrung). Ebenso die Ortsverbindungsstraße Großenbrach/ Haard: 19. bis 30.9. Asphaltarbeiten (Vollsperrung).

Im Anschluss daran sind Arbeiten in der Kapellenstraße und dem Höllweg in Aschach sowie auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Roth und Reichenbach geplant, voraussichtlich im Oktober.

Bei den Vorbereitungsarbeiten wird es zu Teilsperrungen kommen, bei den Asphaltierungsarbeiten ist dann jeweils eine Vollsperrung nötig. Über Umleitungen wird rechtzeitig informiert. Auskunft für Anwohner gibt es per E-Mail an alina.matlachowski@badbocklet.de oder unter Tel. 09708/912 214. red