Arsumanjan präsentiert EM-Gürtel in Forchheim

Marten Arsumanjan vom AC Bavaria Forchheim hat sich in Berlin überraschend den Titel des Europameisters im Boxen erkämpft. Nach Runde sechs warf sein favorisierter Gegner und Titelverteidiger Björn Schicke (Berlin) das Handtuch und sorgte dafür, dass Arsumanjan den Siegergürtel des Verbandes EBU mit nach Hause nehmen durfte. Diesen präsentierte er nun seinen Vereinskollegen vom AC Bavaria Forchheim.

Der Vorsitzende des AC Bavaria, Jörg Wiemann, und der Leiter der Abteilung Boxen, Jörg Braun, nahmen den aus Armenien stammenden und in Zirndorf lebenden Arsumanjan und seinen Trainer Tuncay Kasim in Empfang. Braun dankte dem in Ebermannstadt wohnenden Kasim für seinen großartigen Einsatz im Training des 26- jährigen Profiboxers. Er war natürlich extrem stolz auf die Leistungen des neuen Europameisters und gratulierte ihm im Namen des Vereins zu seiner "phänomenalen Leistung".

Der Europameistertitel ist der bisher wichtigste in Arsumanjans Karriere und machte ihn international bekannt. Besonders aus der Türkei kam viel Medieninteresse. Trainer Kasim betonte, dass so ein großer Erfolg nur möglich ist, wenn im Hintergrund alles reibungslos abläuft. Er freute sich über eine starke Teamleistung des gesamten Vereins: "Ein Teil des Titels gehört euch allen", sagte er mit Blick auf die Vereinskollegen. Und der Coach machte auch deutlich, dass die Verteidigung des Europameistertitels nur der Mindestanspruch ist. Es sollen noch weitere große Titel für Arsumanjan folgen. red