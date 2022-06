Prachtvolle Architektur, lebendige Traditionen und perfekt erhaltene Strukturen zeugen bis heute von Bad Kissingens Bedeutung als große europäische Kurstadt. Doch was zeichnet diese "Great Spa Towns of Europe" aus und welche ihrer Merkmale sind noch immer prägend für Bad Kissingen? Bei der Erlebnisführung "Ein Streifzug durch Bad Kissingen als Unesco-Welterbe" wandeln Interessierte auf den Spuren dieses kulturellen Erbes. Die Führung beginnt am Samstag, 11. Juni, um 10 Uhr. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel. 0971/804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Heji Shin