Das für den 18. November geplante Arbeitstreffen für den Kulturweg kann aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen nicht stattfinden. In der Hoffnung, dass der "Lockdown", wie vorgesehen, nur bis Ende November dauern wird, wurde nun ein Ersatztermin vereinbart, um mit dem Kulturweg voranzukommen: Donnerstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr im Abteisaal des Klosters Maria Bildhausen, teilt Nicolas Zenzen als Beauftragter der AG Kulturweg mit. Als Vorbereitung für das Treffen, und um am Ball zu bleiben, falls dieser Termin doch auch wieder abgesagt werden müsste, möchte Zenzen gerne Ideen der AG-Teilnehmer, die bei den Ortsbegehungen aufgekommen sind, sammeln. Daher bittet er darum, ihm Gedanken zu diesen Punkten zukommen zu lassen: -Was fanden Sie bei den Begehungen in den Orten besonders bemerkenswert, insbesondere in den Ihnen bis dahin noch weniger bekannten Orten? - Worin sehen Sie etwas Verbindendes zwischen den Orten, was als übergreifendes Thema des Wegs geeignet wäre? - Welche Wegrouten würden sich anbieten? Wer am Treffen im Dezember teilnimmt, soll dies Nicolas Zenzen zur Planung mitteilen. red