Die Arbeitsagenturen und Jobcenter in der Region Main-Rhön bleiben auch im Lockdown erreichbar. Das gilt damit auch für die Arbeitsagentur und das Jobcenter in Haßfurt. Auf die Regelungen weist die Arbeitsagentur Schweinfurt hin. Die Agentur in Schweinfurt ist zuständig für die gesamte Region Main-Rhön. Das sind die vier Landkreise Schweinfurt, Bad Kissingen, Haßberge und Rhön-Grabfeld sowie die Stadt Schweinfurt. Im Kreis Haßberge betreibt die Agentur für Arbeit eine Geschäftsstelle in der Kreisstadt Haßfurt. Dort befindet sich auch das Jobcenter.

Die Arbeitsagenturen sind montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter den nachfolgend aufgeführten kostenlosen Hotlines zu erreichen: Betriebe erreichen ihren persönlichen Ansprechpartner wie üblich telefonisch oder über die Arbeitgeberservice-Rufnummer 0800 4555520.

Die Hotline für Beschäftigte und Arbeitslose ist die Nummer 0800 4555500.

Unter diesen Telefonnummern können Fragen geklärt und telefonische Beratungstermine vereinbart werden. Auch persönliche Beratungen nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung sind möglich.

Neben der bundesweiten Servicerufnummer haben die Arbeitsagenturen und Jobcenter regional zusätzlich für jede Dienststelle eine Sonderhotline geschaltet. Diese Telefonnummern finden Interessierte jeweils über die Dienststellensuche un- ter www.arbeitsagentur.de.

Anträge können direkt online unter www.arbeitsagentur.de/eServices gestellt werden. Und unter www.arbeitsagentur.de/selfieident kann man sich auch online ar-beitslos melden. Dies ersetzt laut Agenturangaben die persönliche Arbeitslosmeldung.

Auch die Jobcenter sind weiterhin erreichbar: online mit den eServices, per E-Mail, schriftlich oder telefonisch. Die vereinfachte Beantragung von Ar-beitslosengeld II, Weiterbewilligungsanträge sowie Veränderungsmitteilungen sind weiterhin unter www.jobcenter-digital.de möglich. Persönliche Besuche in der Arbeitsagentur, Jobcenter oder der Familienkasse sind nur nach Aufforderung möglich. red