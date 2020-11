Die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten viele Herausforderungen für das private und berufliche Leben mit sich gebracht. Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice, Homeschooling, Kurzarbeit und die Arbeit in systemrelevanten Berufen haben dazu geführt, dass viele Menschen Mehrfachbelastungen ausgesetzt waren und sind: Sorgen um die Gesundheit und die eigene Existenz sowie um die Versorgung Angehöriger oder von Freundinnen und Freunden nehmen zu.

Die nächste Sprechstunde bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Erlangen findet dazu am Dienstag, 24. November, von 12 bis 13 Uhr, statt und befasst sich mit dem Thema "Arbeitsrecht unter Corona-Bedingungen": Es geht etwa um Freistellungsregelungen, Homeoffice oder Vertragliches. Als Expertin wird Rechtsanwältin Natalie Klimsa anwesend sein. Sie ist Teil des Anwaltsteams bei Manske&Partner Nürnberg und unterstützt Arbeitsnehmer dabei, ihre Rechte durchzusetzen. Die Sprechstunde wird mithilfe des Online-Tools webex stattfinden. Anonymität im Chat kann auf Wunsch gewahrt werden, Interessenten sollten dies bei der Anmeldung angeben.

Interessierte können sich bis Donnerstag, 19. November, mit Angabe von Name und Wohnort per E-Mail an gleichstellungsstelle@stadt.erlangen.de anmelden und erhalten einen Teilnahmelink. Auch Fragen vorab per E-Mail sind willkommen. red