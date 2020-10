Vestenbergsgreuth — Das Kriegerdenkmal in der Ortsmitte von Vestenbergsgreuth weist erhebliche Schäden auf. Eine umfassende Sanierung ist daher entsprechend kostspielig. Selbst wenn der gemeindliche Bauhof verschiedene Arbeiten ausführen kann, scheinen der Verwaltung Kosten in Höhe von 50 000 Euro "durchaus realistisch".

In der Sitzung am Montag beschlossen die Gemeindeväter, die Sanierung der Denkmalanlage mit maximal 40 000 Euro zu unterstützen. Die restlichen Kosten sollen von der Soldatenkameradschaft und über Spenden finanziert werden.

"Man erhofft sich Spenden aus der Bevölkerung", sagte Gemeindechef Helmut Lottes. Die Soldatenkameradschaft wolle sich darum kümmern.

Das sollte nicht allzu schwer werden, denn die Soldatenkameradschaft will im Juni 2021 ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Damit einher geht auch das 100. Jubiläum der Errichtung des ersten Denkmals: 1921 wurde das Mittelstück des Mahnmals zum Gedenken an die Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkriegs errichtet. Die beiden äußeren Steine kamen dann 1954 hinzu und erinnern an die Opfer aus der Gemeinde, die im Zweiten Weltkrieg zu beklagen waren.

Kriegerdenkmale seien nicht als Heldenverehrung, sondern als "aktive Friedensarbeit" zu sehen, betonte Bürgermeister Helmut Lottes. Das Leiden und Sterben, das nahezu alle Familien betroffen habe, müsse den Nachfolgegenerationen im Bewusstsein bleiben.

Die Untersuchung durch einen Sachverständigen habe erhebliche Schäden aufgezeigt, so dass die Denkmalanlage von Grund auf einer Erneuerung bedürfe.

Umfangreiche Liste

Als notwendige Arbeiten wurden der Abriss der Rohwandanlagen zu den Nachbargrundstücken und die Erneuerung durch eine Sichtschalung aus Beton, der Ausbau der gebrochenen Bodenplatte und der Einbau einer neuen Bodenplatte sowie die Erneuerung des Zaunes aufgelistet. Dabei sollen die Steinsäulen des Zaunes durch Metallsäulen ersetzt werden. Der vor einigen Jahren neu angebrachte Zaun solle wiederverwendet werden.

Während die genannten Arbeiten nach Möglichkeit durch den gemeindlichen Bauhof ausgeführt werden sollen, müssten weitere Arbeiten aber extern an Fachfirmen vergeben werden. Dazu zählen der Abbau der drei Säulen mit einem Kran und das Umarbeiten der alten Denkmalsäulen durch Abschleifen.

Die Alternative dazu wären neue Steine, die jedoch teurer kämen als die Überarbeitung der alten Steine. Schließlich müssten die Inschriften am Denkmal auch neu eingearbeitet und die Anlage wiederaufgebaut werden.

Wie Bürgermeister Helmut Lottes erklärte, soll mit den Arbeiten nach dem Volkstrauertag, 15. November, begonnen werden.