Arbeit wieder aufnehmen

Nach der coronabedingten Zwangspause soll jetzt die Arbeit am "Kulturweg" wieder aufgenommen werden, wie Kulturmanager Nicolas Zenzen informiert. Zunächst sollen die ausgefallenen Ortstermine nachgeholt werden, und zwar am Freitag, 11. September, durch Fridritt, Kloster Maria Bildhausen, und Rindhof Maria Bildhausen. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Fridritt in der Ortsmitte, Abschluss im Restaurant am Rindhof.

Am Freitag, 18. September, geht es durch Großwenkheim, Kleinwenkheim und Wermerichshausen. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Großwenkheim vor der Kirche. Der Abschluss findet in der Alten Schule in Wermerichshausen statt.

Alle, die beim Kulturweg mitwirken möchten, sollten möglichst in allen Orten dabei sein. Die Ortsansässigen werden gebeten, die Führung zu übernehmen. Pro Ort stehen maximal 90 Minuten zur Verfügung. Im Anschluss an die Begehungen besteht die Gelegenheit, sich bei einer kleinen Stärkung ab etwa 18 Uhr zusammenzusetzen. Auch die Vertreter aus Seubrigshausen können teilnehmen, um sich abzustimmen. Nicolas Zenzen bittet um Rückmeldung, wer teilnehmen wird und wer jeweils als Ortskundiger zur Verfügung steht. red