"Gemeint sind wir alle, wenn die Leugner*innen der Corona-Pandemie auf die Straße gehen und krude Verschwörungsmythen aggressiv in Wort und Bild zur Schau stellen. Nicht nur in Leipzig, Berlin und München, sondern auch in Bamberg tragen sie zur Verbreitung wissenschaftsablehnender Falschinformationen bei und gefährden dadurch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Gemeint sind wir alle, wenn die Gefährdung der Gesundheit und damit die Bedrohung des Lebens Schwächerer billigend in Kauf genommen wird, weil schon das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes und Abstandhalten als Zumutung empfunden werden.

Gemeint sind wir alle, wenn von den Demonstrant*innen behauptet wird, Demokratie und Grundrechte seien in Gefahr, sie andererseits aber nur zu gerne von der Solidität der Rechtsprechung profitieren, die ihnen ihre Kundgebungen ermöglicht.

Gemeint sind wir alle, wenn die Anhänger*innen von Verschwörungsmythen einerseits das demokratisch verbriefte Demonstrationsrecht selbstverständlich in Anspruch nehmen und sich dann aber in grotesker Selbstüberschätzung als "Widerstandskämpfer*innen" inszenieren. Sie missachten und entwerten damit Mut und Leistung von "wahren" Widerstandskämpfern, wie zum Beispiel Claus Schenk Graf von Stauffenberg oder Hans Wölfel, und untergraben damit die Wurzeln unserer Republik.

Gemeint sind wir alle, wenn die von uns gewählten Politiker*innen in Bund, Land und Kommune persönlich beleidigt und verunglimpft werden, wenn Journalist*innen für ihre professionelle kritische Berichterstattung geschmäht und angegriffen werden.

Gemeint sind wir alle, wenn in Bamberg geradezu absurde Statements, aufhetzende Reden und antisemitische Formulierungen unwidersprochen im öffentlichen Raum dargeboten werden. Gemeint sind wir alle, wenn Menschen öffentlich an den Pranger gestellt werden, nur weil sie wachsam Verschwörungstheoretiker, Wissenschaftsverneiner und antisolidarische Protestler beobachten und die Öffentlichkeit über deren destruktive Aktivitäten informieren."

Zur Unterstützung des Appells ist vom Bündnis eine Petition im Internet gestartet worden:

https://bit.ly/376WTjt

Erstunterzeichner sind u.a. auch OB Andreas Starke und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp.