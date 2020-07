Appell an Steinmeier

Der ÖDP-Kreisverband Bad Kissingen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem offenen Brief gebeten, das Kohleausstiegsgesetz nicht zu unterzeichnen. Würde es so umgesetzt werden, blieben für einen Zeitraum von weiteren 18 Jahren zahlreiche Kohlekraftwerke am Netz, so der ÖDP-Kreisverband. Der dadurch bedingte erhebliche CO2 -Ausstoß führe zu einer Verschärfung der Klimakrise. "Wir fordern einen wesentlich vehementeren Kohleausstieg in der Hälfte der Zeit. Dies ist technisch möglich, die Alternativen sind gegeben", heißt es in dem Schreiben. Der ÖDP-Kreisverband unterstütze die klagenden Verbände und Organisationen, denn der angedachte Zeitraum von 18 Jahren widerspreche dem grundgesetzlich verankerten Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Aus Sicht der Kläger ergreift der Gesetzgeber keine ausreichenden Maßnahmen, den Klimawandel zu stoppen. Weitere Klagen, unter anderem der Deutschen Umwelthilfe, Germanwatch und Greenpeace sind beim Bundesverfassungsgericht anhängig. red