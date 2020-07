Apfelmarkt erst 2021

Seit mehr als 20 Jahren veranstaltet der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Bamberg am zweiten Sonntag im Oktober an wechselnden Orten im Landkreis den Apfelmarkt, auf dem frisches Obst und Produkte von Streuobstwiesen angeboten werden. Wegen der derzeitigen Situation muss der Markt aber auf 2021 verschoben werden. Der Kreisverband freut sich, im kommenden Jahr Gäste in Memmelsdorf zu begrüßen und den Genuss von traditionell angebautem Streuobst möglich zu machen. Bis dahin empfiehlt der Verband, sich regionale Angebote individuell zu erschließen. "Gerade in den letzten Jahren haben sich kleine Hofläden und Anbieter lokaler Spezialitäten zunehmend besser vernetzt", sagt Kreisfachberaterin Alexandra Klemisch. So sind auf der Internetseite der Kampagne "Region Bamberg - Weil's mich überzeugt" zahlreiche Kontakte zu finden. red