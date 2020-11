Bayerische Landespolitik, spannender als der Sonntags-Tatort: Wirecard, ein weltweit tätiger Zahlungsdienstleister und ehemaliger Das-Konzern mit Sitz bei München, hat mutmaßlich über Jahre seine Bilanzen gefälscht und Geldwäsche betrieben. Verbindungen zu ausländischen Geheimdiensten wurden bekannt. Und noch im März 2020 hat Wirecard für die Staatsregierung Anträge auf Corona-Soforthilfen digitalisiert.

In Berlin hat ein Wirecard-Untersuchungsausschuss bereits seine Arbeit aufgenommen, aber auch in Bayern gibt es drängende Fragen zum Versagen der staatlichen Aufsicht und nötigem Wandel. Tim Pargent beantwortet am Mittwoch, 25. November, um 19 Uhr im Gespräch mit Christian Zwanziger, dem Grünen Erlanger Landtagsabgeordneten, einige der Fragen zu den Hintergründen des Skandals: Wann und wie hätte der Freistaat die "schmutzigen Geschäfte" von Wirecard entdecken können? Welcher Schaden ist dadurch entstanden? Was ist im Laufe der bisherigen Aufklärungsarbeit im Landtag ans Licht gekommen? Welche Fragen sind noch offen, und vor allem: Was muss sich in der Zukunft ändern, damit Finanzkriminelle in Bayern keine Chance mehr haben? Unter https://gruenlink.de/1vdx finden Interessierte den Teilnahmelink zum Zuhören und Mitdiskutieren. red