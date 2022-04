Die Jagdgenossenschaft Münnerstadt lädt alle Eigentümer jagdbarer Grundstücke zu ihrer Jahresversammlung ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 8. April, um 19 Uhr in der Pension "Hubertushof" statt. Im Anschluss an die Versammlung wird von der Familie Holzheimer ein Wildessen angeboten. Anträge zur Versammlung sind bis Mittwoch, 6. April, schriftlich an den Jagdvorsteher Dieter Petsch zu stellen. sek