Der Bayerische Bauernverband (BBV), Geschäftsstelle Coburg, teilt mit, dass die Anträge für das Kulturlandschaftsprogramm (Kulap) und das Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) ab sofort bis zum 24. Februar gestellt werden können. Die Antragstellung für diese Umweltmaßnahmen ist ab diesem Jahr nur noch über Ibalis und online möglich, so der Hinweis des BBV.

Nach der eingeschränkten Neuantragstellung im Vorjahr könnten Landwirte, die auf ihren Flächen gezielt zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen wollen, heuer wieder aus einer breiten Palette zu ihrem Betrieb passender Maßnahmen auswählen. Es gebe Angebote für den gesamten Betrieb (Umstellung auf ökologischen Landbau), für einzelne Betriebszweige (z. B. extensive Grünlandnutzung, vielfältige Fruchtfolge) und für ausgewählte Einzelflächen. Allerdings könnten Verpflichtungen nur für zwei Jahre, also für 2021 und 2022, eingegangen werden, weil sich auf EU-Ebene die Neuregelung der Agrarförderungen verzögere und voraussichtlich erst 2023 in Kraft treten werde. Die zweijährige Übergangszeit bedeutet nach Angaben des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aber nicht, dass verschiedene Maßnahmen danach nicht weitergeführt werden könnten.

Zum Thema Kulturlandschaftsprogramm und Vertragsnaturschutzprogramm für das Jahr 2021 bietet der BBV Online-Veranstaltungen an, von denen man eine auswählen kann. Die Teilnehmer erfahren, welche Maßnahmen für ihren Betrieb zur Auswahl stehen, und sie bekommen einen aktuellen Überblick über die beiden Programme und deren Auswirkungen in Bayern. Referent ist Siegmund Kolb (AELF Coburg). Termine sind Donnerstag, 14. Januar, 19.30 Uhr, Mittwoch, 20. Januar, 13.30 Uhr und Donnerstag, 28. Januar, 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich, am besten per E-Mail an Coburg@BayerischerBauernverband.de oder Online auf https://www.bayerischerbauernverband.de/termine. Die Zugangsdaten werden dann rechtzeitig per E-Mail zugeschickt. red