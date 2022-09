Der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib wirbt dafür, mehr Anträge aus Unterfranken für den Kulturfonds Bayern einzureichen. Aus diesem Fonds werden Kulturprojekte aus fast allen Sparten gefördert, die von besonderer und überörtlicher Bedeutung sind. Halbleib weist in einer Pressemeldung darauf hin, dass die Anträge für das Jahr 2023 bis zum 1. Oktober 2022 bei der Regierung von Unterfranken eingereicht werden müssen. Die Formulare sowohl für private Antragssteller wie für Kommunen finden sich auf der Internetseite regierung.unterfranken.bayern.de. Der Kulturfonds Bayern umfasst die Förderung von Kulturinvestitionen und kulturellen Projekten insbesondere in den Bereichen Museen, Theater, zeitgenössische Kunst, Laienmusik, Heimatpflege, Literatur.

"Nach wie vor spüren viele Kulturschaffende die Einschnitte durch die Pandemie. Der Kulturfonds ist ein gutes Instrument für den Neustart, aber auch für die Realisierung lang geplanter Konzepte", so Halbleib. Volkmar Halbleib empfiehlt deshalb Initiativen aus der Region, sich in jedem Fall um eine finanzielle Unterstützung aus dem Kulturfonds für ihre Projekte zu bewerben. "Unterfranken mit seiner reichhaltigen Kulturszene hätte es verdient, über den Kulturfonds mit mehr Projekten bei der Förderung berücksichtigt zu werden", so Halbleibs Einschätzung. red