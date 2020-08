Anträge auf Pflegegeld sind noch bis Jahresende möglich

Erlangen-Höchstadt — Pflegebedürftige mit Pflegegrad zwei und höher mit Hauptwohnsitz in Bayern können jährlich ein Pflegegeld in Höhe von 1000 Euro beantragen. Anträge für das laufende Jahr sind noch bis Donnerstag, 31. Dezember, per Post an das Bayerische Landesamt für Pflege / Landespflegegeld (Postfach 1365, 92203 Amberg) möglich.

Ein wichtiger Hinweis: Für Antragsteller ist bei jedem Antrag die Adresse anzugeben, unter der die Antragsteller offiziell beim Einwohnermeldeamt gemeldet sind. Bei einer zwischenzeitlichen Ummeldung ist das Bayerische Landesamt für Pflege in Amberg über die neue Adresse zu informieren.

Formular findet sich im Internet

Das Formular ist bei der Seniorenbeauftragten des Landkreises, Anna Maria Preller, unter der Nummer 09131/8031331 oder per E-Mail an anna.maria.preller@erlangen-hoechstadt.de erhältlich. Alternativ gibt es den Antrag auch auf der Landkreis-Homepage unter www.erlangen-hoechstadt.de/leben-in-erh/angebote-fuer-senioren/pflege-pflegeberatung/ oder direkt auf der Landespflegegeld-Seite der Bayerischen Staatsregierung unter www.landespflegegeld.bayern.de/antrag.asp.

Antrag gilt auch für Folgejahre

Betroffene müssen den Antrag auf Landespflegegeld nicht jedes Jahr neu stellen. Einmal gestellt, gilt er auch für die nachfolgenden Pflegegeldjahre. Fallen die Anspruchsvoraussetzungen allerdings weg, muss die Landespflegegeldstelle unverzüglich informiert werden. Dann wird das Landespflegegeld nicht mehr gezahlt.

Das Landespflegegeld wird auch nicht anteilig ausgezahlt, wenn ein Anspruchsberechtigter verstirbt. Die Leistung kann nicht vererbt und damit auch nicht an die Angehörigen ausbezahlt werden. red