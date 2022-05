Bei nicht gerade warmen Temperaturen - das Wasser im Sommerbad hatte gerade mal 18 Grad - leitete die DLRG-Ortsgruppe Wirsberg mit dem offiziellen Anschwimmen die Badesaison 2022 ein. Vorsitzender Alexander Blätterlein freute sich, dass die Kinder- und Jugendgruppe der DLRG Wirsberg so zahlreich vertreten war und sich viele nicht davor scheuten, ins kalte Wasser zu springen. "Wir hoffen auf eine gute und unfallfreie Saison", so Blätterlein. Er kündigte Ausbildungsabende an, in denen das Rettungsschwimmen und die Rettungshilfe aufgefrischt werden. Bürgermeister Jochen Trier (FW) stellte fest, dass mit dem Beginn der Badesaison die Chance besteht, den Betrieb des Sommerbades wieder in die Normalität zurückzuführen. Er ließ nicht unerwähnt, dass im Sommerbad Sanierungsbedarf ansteht: "Wir hatten bereits Bundes- und Landtagsabgeordnete hier, die uns versprochen haben, sich für uns einzusetzen." Bürgermeister Trier bezifferte den Sanierungsbedarf auf rund vier Millionen und bei einer Förderung von derzeit 40 Prozent wäre die Restfinanzierung von der Marktgemeinde Wirsberg allein nicht zu stemmen: "Wir brauchen definitiv eine höhere Förderung, was aber eine ganz feine Geschichte ist, dass ist unsere DLRG-Ortsgruppe, denn ohne euch wäre das Schwimmbad aus unserer Sicht nicht zu betreiben."

Worüber sich der Bürgermeister auch freute, das waren die vielen jungen "Wasserratten", die eines Tages in die DLRG-Ortsgruppe reinwachsen werden. "Aber das Wichtigste für uns ist, dass wir eine unfallfreie Saison haben und eine Saison, die viel Sonne bringt und uns allen ein super Schwimmbadwetter beschert." Mit dem Hissen der DLRG-Fahne wurde auch der Startschuss für das offizielle Anschwimmen im Wirsberger Sommerbad gegeben. Rei