Über die Anschaffung eines Einachsbalkenmähers für den Gemeindebauhof berät der Gemeinderat Rannungen bei seiner nächsten Sitzung am Freitag, 23. Juli, in der Mehrzweckhalle in Rannungen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind der gemeinsame Antrag der Musikvereine Poppenlauer und Rannungen auf Gewährung einer Zuwendung für das Projekt "WIM - wir musizieren" und die Sanierungsarbeiten an der Straße Artfeld, teilt die Gemeinde mit. sek