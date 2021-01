Der Verein "Kaufhaus Mürscht" hat seinen Flyer mit den Einkaufsmöglichkeiten der Münnerstädter Geschäftswelt im Lockdown überarbeitet und neu aufgelegt. Er wird in diesen Tagen verteilt und liegt auch in den Einzelhandelsgeschäften auf, die geöffnet haben dürfen.

Nach Angaben vom Vorsitzenden Arno Reuscher sind in dem Flugblatt die Bestellmöglich- und Liefermöglichkeiten von 25 Geschäften und Betrieben in Münnerstadt und seinen Stadtteilen aufgeführt. Außerdem gibt es eine Übersicht, welche 13 Gastronomiebetriebe einen Abholservice von Speisen anbieten.

Uhrzeiten zur Erreichbarkeit sind in der Broschüre ebenso zu finden, wie Telefonnummern. Kaufhaus Mürscht nennt sein Programm "Call & Collect" - anrufen und abholen. Auf das im Einzelhandelsverband eingeführte "Click" hat der Verein nach Angaben von Arno Reuscher bewusst verzichtet, da dies nur für echte Internet-Shops relevant sei. Für kleinere Einzelhandelsbetriebe seien Internetfilialen kaum machbar. Denn solche würden ähnliche Aufwendungen wie eine Präsenz-Filiale in Hinsicht auf Personal und Logistik erfordern. Deshalb hat man in Münnerstadt das Anruf-System gewählt und ist mit der Akzeptanz auch zufrieden. Es helfe den Betrieben, mit den Kunden im Kontakt zu bleiben. Alle Infos zum Münnerstädter "Call & Collect" gibt es auch unter www.kaufhausmuerscht.deeik