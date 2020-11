Die Nachbarstadt Coburg hat am Dienstag ihren Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt. Und auch in Ahorn schmückt nun ein stattlicher Weihnachtsbaum den Platz vor dem Rathaus. Denn überall in den Städten und Gemeinden läuft der Countdown bis zur Adventszeit - auch im Corona-Jahr 2020. Das grüne Gewächs wurde von den Mitarbeitern des Ahorner Bauhofes angeliefert und aufgestellt. In den kommenden Tagen wird der Nadelbaum noch mit Lichtern geschmückt werden, damit er rechtzeitig zum 1. Advent in vollem Glanz erstrahlen kann. Foto: Christine Blinzler