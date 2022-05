"Anni ist anders" - ein Theaterstück für Kinder ab fünf Jahren - von und mit Theresa Tschira wird am Freitag, 13. Mai, in der Gemeindebücherei Nüdlingen gezeigt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Für Erwachsene und Schulkinder gilt die FFP2-Maskenpflicht bis zum Platz. Anmeldungen sind unter buecherei@nuedlingen.de und Tel: 0971/727 125 möglich. Die ausgebildete Musicaldarstellerin und Schauspielerin Theresa Tschira hat in Stunt- und Tanzshows, Musicals, Stadttheatern, Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Die Ideen für ihre Stücke sind aus dem Leben gegriffen: Sie lebt mir ihrem 7-jährigen Sohn, einer 5-jährigen Tochter und ihrem Mann am Starnberger See, wo sie kreativen Tanz unterrichtet. red