Eine besondere Auszeichnung erhielt die Anna-B.-Eckstein-Schule mit der Plakette "Haus der kleinen Forscher", die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung verliehen wird. Zur ersten Zertifizierung im Landkreis Coburg fand eine Feierstunde auf dem Pausenhof statt. Wegen der Corona-Pandemie konnte nur rund die Hälfte der 120 Schüler teilnehmen.

Schulleiterin Eileen Fritsche erläuterte, wie es zu der Auszeichnung kam. Im Heimat- und Sachkunde-Unterricht wurde die Natur unter anderem mit einem Förster, einer Kräuterpädagogin und einem Fischer erkundet. Auch die Kläranlage und das Müllheizkraftwerk wurden besichtigt. Fritsche verwies auf das Schulentwicklungsprogramm, in dem nachzulesen sei, was für eine Zertifizierung getan werden muss. Auch die Lehrer seien dabei gefordert, durch Fortbildung neue Ideen in die Schule zu bringen und diese dann auszuprobieren. Der Grundstock sei mit dem Barfußpfad und der "Miniphänomenta" gelegt worden. Die Schule sei mit Laptops für jedes Kind aufgerüstet worden, und eine Schul-AG vermittle den Umgang mit digitalen Medien; dabei würden die Schüler auch auf Gefahren hingewiesen. Aber auch eine althergebrachte Bücherei mit zahlreichen Sachbüchern sei in der Schule zu finden.

Den Weltraum erforscht

Die 4. Klasse vom vergangenen Schuljahr hatte sich die Erforschung des Weltraums mit ihrer Lehrerin Anja Herrich-Schaffer ausgesucht. Dabei einigten sie sich auf Erfinder und Entdecker wie Isaac Newton, Johannes Kepler, Albert Einstein und die Brüder Wright. "Wir greifen nach den Sternen" war das Thema. Es wurden die Volkssteinwarte in Coburg besucht, Papierflieger gebastelt und in der Galaxie geforscht. Mit dem Bewerbungsprojekt hatten die Schüler Erfolg, und das freute vor allem die Schulleiterin und ihr Team. Von der besonderen Schule und dem Weltraum sangen dann auch die beiden 4. Klassen.

Bürgermeister Bernd Höfer zeigte sich überrascht von dem, was er gehört und gesehen hatte. Er gratulierte zu dem Preis, wies auf den Sagenweg hin, den es in der Gemeinde Meeder gibt, und regte dessen Erforschung an.

Ein großes Lob zollte Schulrätin Karina Kräußlein-Leib der Schule in Meeder. Die gemeinnützige Stiftung "Haus der kleinen Forscher" engagiere sich seit 2006 für eine bessere Bildung von Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik sowie für die nachhaltige Entwicklung. Mit einem bundesweiten Fortbildungsprogramm unterstütze das lokale Netzwerk der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" pädagogische Fachkräfte dabei, den Entdeckergeist von Mädchen und Jungen zu fördern und sie qualifiziert beim Forschen zu begleiten. Neben den Naturwissenschaften seien auch geschichtliche Überlieferungen zu Orten lebendig zu erhalten. Die Schulrätin dankte auch der Kommune für die Unterstützung.

"Lebendiges Forschungszentrum"

Landrat Sebastian Straubel erinnerte an das Lied der Sesamstraße "Wieso, weshalb, warum?". Er freute sich, dass er das Qualitätssiegel an die Schule Meeder übergeben konnte, und nannte diese "ein lebendiges Forschungszentrum". Die Urkunde solle nicht nur im Ort, sondern auch nach außen hin sichtbar die Forschungsarbeit an der Schule aufzeigen. Die gesamte Schulfamilie könne stolz auf die Leistung und das Forschungsergebnis sein. "Bleibt dabei!", lautete Straubels Appell: "Wer nicht forscht, bleibt dumm."

Tamara Freitag vom Landratsamt begleitet die Arbeit der Schule in ihrem Ressort Bildung, Kultur und Sport. Sie übergab ein Zertifizierungsgeschenk an Schulleiterin Fritsche. Um die Zertifizierung behalten zu können, müsse sich die Schule alle zwei Jahre prüfen lassen.

An Schauwänden war die Entstehung und Entwicklung des Schülerprojekts zu sehen. kagü