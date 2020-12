Aufgrund der deutlich verschärften Lockdownregeln muss die Gemeindebibliothek Wildflecken ihren Abholservice leider wieder einstellen. Weiterhin gilt: Das E-Medien-Portal emu ist rund um die Uhr geöffnet! Mit der Libby-App auch mobil - verfügbar für Android, iOS und im Windows Store, teilt das Büchereiteam mit.

Um auch im Lockdown niemanden unversorgt mit Lese- und Hörstoff zu lassen, wurde eine neue Möglichkeit geschaffen: Die Anmeldung ist für die Zeit des Lockdowns auch online möglich! Wer das Angebot nutzen möchte, schreibt eine E-Mail an die Bibliothek (ausleihe@gemeindebibliothek-wildflecken.de) mit Name, Adresse und Geburtsdatum. Die Gemeindebibliothek antwortet und teilt die Zugangsdaten mit. So kann das Online-Angebot sofort und bis zum Ende des Lockdowns kostenfrei genutzt werden. Anschließend erlischt die Mitgliedschaft automatisch. Eine Einführung in das Angebot finden Interessierte auf der Homepage der Gemeindebibliothek. red