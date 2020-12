Für die Gottesdienste in der Kreuzkirche an Heiligabend um 15 beziehungsweise 17 Uhr besteht eine Anmeldepflicht. Die Anmeldung kann im Pfarramt (Montag und Freitag von 8 bis 11 Uhr, Mittwoch von 13 bis 16 Uhr) telefonisch unter der 09221/ 76207 oder per E-Mail an pfarramt.kreuzkirche.ku@ elkb.de oder zu den Gottesdiensten mit Eintrag auf Anmeldezettel geschehen. Diese liegen auch im Eingangsbereich der offenen Kirche aus. Da die Plätze limitiert sind, entscheidet die Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen.

Die Kreuzkirche ist an den Weihnachtstagen tagsüber geöffnet. Der Internet-Gottesdienst aller Kulmbacher Kirchengemeinden wird an den Weihnachtstagen in der Kirche wiederholt gezeigt. Christbaum und Krippe können bestaunt, das Friedenslicht mit einem Windlicht oder einer Laterne mit nach Hause genommen werden. red