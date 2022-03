Die Anmeldung für die Aufnahme in die Staatliche Wirtschaftsschule Bad Neustadt läuft bis Freitag, 8. April. Während dieser Anmeldezeit ist das Sekretariat in der Franz-Marschall-Straße 14, Tel.: 09771/635 62 50, von Montag bis Donnerstag, von 8 bis 15 Uhr, und Freitag, von 8 bis 13 Uhr, geöffnet. Die Anmeldung erfolgt persönlich durch die Erziehungsberechtigten, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Für die 6. Klasse (Vorklasse für die vierstufige Wirtschaftsschule) können Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse der Mittelschule, Realschule und des Gymnasiums angemeldet werden; für die 7. Klasse Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klasse dieser Schulen. In die 10. Klasse der zweistufigen Wirtschaftsschule können Schülerinnen und Schüler der Mittelschule aufgenommen werden, die den qualifizierenden Mittelschulabschluss nachweisen oder die 9. Klasse der Mittelschule ohne Quali erfolgreich absolviert haben. Schülerinnen und Schüler ohne Quali unterliegen einer Probezeit. Ebenso können Schülerinnen und Schüler des M-Zuges der Mittelschule, Realschule oder des Gymnasiums aufgenommen werden, die in Jahrgangsstufe 10 vorrücken dürfen oder mindestens die Note 4 in Deutsch und Englisch im Jahreszeugnis vorweisen.

Die Anmeldung für die zweistufige Wirtschaftsschule endet erst am Freitag, 5. August. red